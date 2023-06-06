Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею Европейской армии.

Как сообщает ТАСС, об этом председатель Еврокомиссии сказала в ходе дискуссии на «Европейском форуме», организованном WDR.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что большинство стран-членов ЕС являются членами НАТО: «Хорошо, что существует НАТО, но НАТО есть не везде. Также могут быть сценарии, когда Евросоюзу понадобится действовать, тогда мы должны уметь действовать активно».

На вопрос «Поддерживает ли она создание Европейской армии?», политик ответила: «Полностью поддерживаю. Но самая большая трудность связана с решением об использовании такой армии. Еще должны проводиться дискуссии по этому вопросу».

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что такие решения должны приниматься «как на европейском, так и национальном уровне», «потому что иногда это вопрос жизни и смерти».

«Но в целом мысли по этому вопросу нуждаются в доработке и углублении, однако направление правильное», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что необходимо быть осторожным в вопросе идеи создания армии ЕС.

«Прежде всего, мы должны решить стоящие перед нами вопросы. В первую очередь, необходимо укрепить европейское сотрудничество в сфере производства вооружений. Кроме того, безопасность в Европе может быть обеспечена только за счет трансатлантического сотрудничества», — подчеркнул Шольц.