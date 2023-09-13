Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза», призвала страны Евросоюза незамедлительно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Ее транслировала аудиовизуальная служба ЕК, передает ТАСС.

Она отметила, что Болгария и Румыния доказали, что являются частью Шенгена, поскольку «они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации».

«Давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек», — призвала фон дер Ляйен.