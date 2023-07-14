14 июля в Шуше продолжаются Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Союзом писателей Азербайджана.

Как сообщает АПА, в рамках мероприятия участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические места Культурной столицы тюркского мира.

Экскурсия началась с Шушинского филиала Национального музея ковра. Затем гости побывали в мечети Саатлы, реставрируемой Фондом Гейдара Алиева.

Также гости посетили мечеть Юхары Говхар ага, отреставрированной Фондом Гейдара Алиева, ознакомились с выставкой «Мир Мохсун Навваб Карабаги – энциклопедический ученый XIX века».