У посольства Китая в Анкаре прошла акция в поддержку уйгуров

У задания посольства Китая в Анкаре прошла акция в поддержку этнических уйгуров, населяющих Синьцзян-Уйгурский автономного район КНР, сообщает Агентство Анадолу.

В акции приняли участие представители ведущих политических партий Турции, в том числе председатель Демократической партии Гюлтекин Уйсал, заместитель председателя «Партии будущего» Сельчук Оздаг и др.

«Турки-уйгуры ожидают от Турции и турецкого народа поддержки. Мы обращаемся к главе МИД Китая, прибывшему с визитом в Анкару и представителям китайского правительства. Проблема Восточного Туркестана есть и она актуальна. Она столь же значима как интересы Кипра и Азербайджана», — сказал председатель Демократической партии Гюлтекин Уйсал.

«Если Китай искренен в отношении турок-уйгуров, то должен учитывать права нацменьшинств, и реагировать на утверждения о нарушениях прав человека», — подчеркнул Уйсал.