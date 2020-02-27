У азербайджанцев есть шанс выиграть поездку на Парад Победы в Москве

Уникальный шанс выиграть поездку в Москву, на Парад победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, дарит школьникам со всего мира организация «Россотрудничество».

Как сообщили # в РИКЦ, всемирная школьная олимпиада «Великая Победа», посвященная юбилею великой победы, открыта для участия всем детям от 10 до 16 лет, владеющим русским языком.

«Героические события военных лет навеки должны остаться в памяти человечества. История грандиозных сражений, героизма и самоотверженных подвигов будет вечно жива до тех пор, пока мы будем эту историю знать и помнить», — говорят организаторы проекта.

Олимпиада состоит из двух дисциплин: главный тест на знание истории великой победы «Я знаю! Я помню!» и два творческих конкурса.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться и узнать все подробности об олимпиаде на сайте victory.may9.ru. Регистрация открыта до 7 марта. Это – первый тур для всех желающих испытать свой шанс.

Второй тур пройдет с 11 по 31 марта. Проект подведет итоги 6 мая.

По итогам двух туров 5 победителей примут участие в финале олимпиады, где поборются за главный приз – возможность присутствовать 9 мая на Параде Победы на Красной площади. Также 15 призеров посетят знаковые места Москвы, репетицию парада, получат памятные подарки.

«Великая Победа» – не просто конкурс, это возможность больше узнать о событиях военных лет, подвигах советских солдат, героических сражениях», — отмечают организаторы.

Помимо этого запущен еще один интересный проект — «Дорога памяти», также приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне. Участие в проекте также открыто для всех желающих.

Организаторы проекта – Центральный музей Вооруженных сил Российской федерации.

Проект предусматривает размещение в военно-мемориальном комплексе Вооруженных сил Российской Федерации информации о всех гражданах Советского Союза, принимавших участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Разместить информацию о своих родственниках — фронтовиках, партизанах, участниках движения сопротивления, погибших, пропавших без вести, вернувшихся живыми домой, может любой желающий на сайте www.doroga.mil.ru.