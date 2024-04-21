Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть шанс перехватить инициативу на фронте, если Киев получит необходимые ему системы вооружений. Украинский лидер заявил об этом в интервью американскому телеканалу NBC после того, как Палата представителей Конгресса США днём ранее, 20 апреля, одобрила пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов 800 миллионов долларов.

В беседе с NBC Зеленский отметил, что на сегодняшний день Украина нуждается в дальнобойном оружии и системах противовоздушной обороны. Украинский президент надеется, что после одобрения Конгрессом США выделения новых средств его стране, американская администрация быстро направит украинской армии оружие и оборудование, которые срочно нужны на фронте.

«Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь эти системы вооружения», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Говоря о возможных сроках войны, Зеленский отметил, что всё зависит от того, как быстро украинские военные получат помощь. «Есть очень много переменных, очень много факторов», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».