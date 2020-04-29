У 14 сотрудников NCDC выявлен коронавирус: возникли неудобные для Пашиняна вопросы

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян учиться жить нормальной жизнью в условиях коронавируса.

По его словам, коронавирусный кризис может продолжаться еще долго. «Наши расчеты показывают, что до марта следующего года мы будем находиться в этом коронавирусном кризисе. Все должны подготовиться к тому, что до следующего марта коронавирус будет. Если мы не научимся жить нормальной жизнью в условиях коронавируса, платя коммунальные расходы, у нас будет коллапс», — сказал Пашинян.

На фоне заявления Пашиняна показательными выглядят данные экспертов из Сингапурского университета технологий и дизайна о сроках окончания коронавирусной инфекции в разных странах, в частности Южного Кавказа.

По мнению экспертов, раньше всего коронавирус закончится в Грузии – примерно 6 июня. Затем завершится в Азербайджане – 14 июня. А в Армении этот рубеж определен 20 августа. Позже, чем в Кыргызстане (18 июня), Молдове (25 июня), России (20 июля), Украине (28 июля) и Беларуси (14 августа).

Эти расчеты были сделаны путем изучения данных 131 страны с использованием математической модели SIR. Если принимать эти расчеты за основу прогнозов, то здесь уместно напомнить о том, что Армения по количеству населения уступает Азербайджану и Грузии, а также на сегодняшний день занимает первое место на Южном Кавказе по количеству инфицированных коронавирусом (на 29 апреля этот показатель составляет 1932 человека).

Масштабное распространение инфекции в Армении по сравнению с Азербайджаном и Грузией в первую очередь вызывает вопросы к правительству, которое запоздало с принятием необходимых мер. В итоге Армения, чья численность населения значительно уступает соседям, стала лидером на Южном Кавказе по распространению коронавируса.

В то время как правительства многих стран осуществляли превентивные меры по борьбе с распространением COVID-19, в Армении шла агитация к запланированному на 4 апреля конституционному референдуму (ныне уже отмененному). Людей собирали на массовые мероприятия, к тому же власти не потрудились поместить на карантин прибывающих из заграницы граждан.

Вдобавок из Армении в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана выехали более 1000 человек для «наблюдения за выборами». В ходе «голосования» в Нагорном Карабахе сообщалось о неприемлемых нарушениях правил социального дистанцирования. Несмотря на факты выявления случаев распространения коронавируса из-за прибывших из Армении, марионеточный режим провел 14 апреля «второй тур выборов», что привело к массовым случаям заражения COVID-19. Если ранее марионеточный режим утверждал, что нет никакой угрозы для населения, то сразу после проведения «выборов» обратился в международные организации за помощью в целях предотвращения распространения COVID-19.

Вышеприведенное говорит о том, что власти Армении ставят свои политические амбиции выше здоровья своих граждан. При этом министр здравоохранения Арсен Торосян, отвечая на вопрос, почему в Армении инфицированных коронавирусом намного больше, чем в Грузии, заявил, что «по счастливой случайности в Грузии не была зафиксирована инфекция на предприятии, где работают 500 человек, или на банкете с участием 100 человек. «В этом и причина такой разницы случаев заражения у них и у нас», — заявил Торосян.

Но истинная причина столь масштабного распространения COVID-19 заключается не только в халатности правительства. Среди заразившихся коронавирусом оказались 14 специалистов Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) Минздрава Армении. Этот центр создан на деньги правительства США, оснащен самым современным оборудованием и носит цель предотвращать риски распространения опасных инфекций. И вдруг, как гром среди ясного неба, распространяется информация о том, что у 14 сотрудников NCDC выявлен коронавирус. Естественно, возникли неудобные для властей Армении вопросы. Лаборатория, которая по идее должна иметь наивысший уровень безопасности, вдруг сама стала источником распространения коронавируса. Может быть, Пашиняну все же стоит внести ясность по этому поводу, прежде чем призывать армян учиться жить нормальной жизнью в условиях коронавируса?