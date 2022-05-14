Наступил период, когда тяжелое западное оружие появилось и активно используется на Донбассе и на других фронтах в Украине.

Наступление российских войск южнее Изюма в Харьковской области практически остановлено. К тому же часть сил с этого участка пришлось повернуть на запад и север, чтобы попытаться остановить наступление украинской армии.

Очевидно, что из-за бесперспективности изюмского выступа центр тяжести перенесен в направлении Северодонецка-Краматорска. Российское командование прилагает огромные усилия, чтобы хотя бы на этом направлении добиться хоть какого-то маломальского успеха. Однако для этого необходимо форсировать реку Северский Донец. Вот здесь проблема.

В районе поселка городского типа Белогоровки Луганской области российские войска навели понтонный мост и переправили на другой берег два батальона войск и примерно 70 единиц бронированной и колесной техники для наступления на Северодонецк. Украинские войска сознательно допустили их переправу, а затем буквально одним ударом разрушили мост и тем самым переправившиеся оказались в ловушке.

Противник попытался эвакуировать десантников с другого берега, но безуспешно. Как пишет британская газета The Times, российские войска за четыре дня безуспешных попыток форсирования реки потеряли 70 единиц военной техники и два батальона пехоты с инженерными подразделениями. Как пишет газета, более 1000 солдат были убиты, а два батальона разгромлены 17-й украинской танковой бригадой.

Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, украинская артиллерия 19 раз ударила по скоплению техники, складам и личному составу российских сил в Чернобаевке вблизи Херсона. Детонация снарядов и ракет продолжалась более 3 часов.

В районе острова Змеиный украинская ракета, запущенная противокорабельным комплексом «Нептун», поразила российский корабль тылового обеспечения «Всеволод Бобров». На борту начался пожар. Корабль был спущен на воду в 2016 году, но достроен только в 2021. В августе он был включен в состав Черноморского флота. Поврежденный корабль отбуксирован в Севастополь для оценки повреждений и возможного ремонта.

Явная стагнация российской наступательной операции на Донбассе происходит на фоне серьезного отступления России с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, а также общего ослабления позиций Москвы в Центральной Азии.

Добавим к этому внешне малозаметную трансформацию отношения Китая к войне в Украине. Хотя в официозной китайской прессе сохраняется благоприятный тон в освещении так называемой специальной операции в Украине, на достаточно высоком уровне проявляется недовольство китайского руководства создавшимся положением. Эти и другие факты требуют отдельного рассмотрения, заметим только, что неудачное российское вторжение начинает сказываться на расстановке сил в окружении председателя Си.

Нам уже приходилось отмечать, что из-за постоянно растущих потерь в личном составе Москва была вынуждена практически отозвать состав российской базы в Таджикистане, вывести большую часть войск из Абхазии и Южной Осетии и даже сократить личный состав на базе в Гюмри. Теперь наступила очередь Сирии. Практически все пехотные подразделения, военная полиция и авиация выводятся в Россию. Остается только небольшой персонал военно-морской базы в Тартусе. Сирийские оппозиционные источники сообщают, что российские военные передают часть своих баз и опорных пунктов Хезболле, а также другим проиранским ополченцам под общим руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранцы заняли аэродром Алеппо, аэропорт Пальмиры и военные склады вблизи Хомса. Приблизительная численность выводимых войск 6 тыс. человек. Навряд ли они, если их перебросят в Украину, сумеют как-то изменить ситуацию на фронте. Скорее проблемы иные.

Во-первых, очень сильно затруднена логистика российской группировки в Сирии. После того, как Турция закрыла Проливы для кораблей Черноморского флота и свое воздушное пространство для самолетов, снабжение войск в Сирии очень затруднено.

В-вторых, Москва вынуждена идти на серьезное ослабление своих ближневосточных позиций из-за общего военного и дипломатического тупика, в котором она оказалась. Два фронта она тянуть просто не в состоянии.

Поддержка режима в Дамаске была средством возвращения Кремля на международную арену и закрепляла участие в переговорах по Сирии. Теперь этим приходится жертвовать ради попытки закрепления на занятых украинских территориях. Возникает определенный политический вакуум от Ближнего Востока до Центральной Азии.

Турция и Израиль ускоряют процесс сближения. Два месяца назад президент Израиля Ицхак Герцог посетил Анкару. Сейчас же политический директор МИД Израиля Алон Бар прибыл в турецкую столицу для согласования графика переговоров во время визита министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Иерусалим в конце мая. Наряду с другими вопросами стороны обсудят сотрудничество в сфере энергетики.

Британская компания Energean объявила об открытии вблизи берегов Израиля газового месторождения «Афина». Оно находится неподалеку от ранее обнаруженных «Танины» и «Кариша». Доказанные оценки имеющихся на новом месторождении запасов природного газа приближаются к 8 млрд куб. м. Турецкие официальные лица не раз давали понять, что именно газовая инфраструктура их страны может обеспечить израильским углеводородам лучший выход рынки на юге Европы.

Вторая ось совпадения интересов Турции и Израиля — противостояние с Ираном. Тегеран явно хочет не просто занять место России в Сирии, но и доминировать в ней. В расчеты как Анкары, так и Иерусалима это явно не входит. Израиль полон решимости преградить путь проиранским террористическим группировкам на юге, а Турция хочет укрепить свою безопасность в северных районах Сирии. Объединение усилий здесь на пользу двум сторонам.

Вторая ось уменьшения российского влияния — это Центральная Азия. Первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию завершился подписанием инвестиционных соглашений на $1 млрд, а также пакета документов по развитию экономического взаимодействия. В военной сфере турецкая аэрокосмическая компания TUSAS будет производить в Казахстане ударные беспилотные летательные аппараты ANKA.

По ситуации в Украине позиции Нур-Султана и Анкары совпадают. Как заявил заместитель администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, «Россия хотела, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН».

Со своей стороны, турецкий президент отметил, что этот конфликт подчеркнул важность сотрудничества и сплоченности тюркских государств на двустороннем уровне. «Мы договорились с нашим уважаемым братом Токаевым продолжить сотрудничество в ООН, Организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества с тюркскими государствами».

В Анкаре состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и Турции Руслана Жаксылыкова и Хулуси Акара, в ходе которой подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между двумя странами. Как рассказал журналистам заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, «В случае реальной угрозы военные Турции могут прийти на помощь Казахстану. Нур-Султан, в свою очередь, может в случае необходимости попросить помощи у Турции».

В каком-то смысле визит Токаева в Анкару и его результаты являются прорывом. Уже очевидно, что государства Центральной Азии начинают постепенно дистанцироваться от агрессивной России. В лице Турции Казахстан и Туркменистан находят своего стратегического партнера и в дальнейшем союзника. Аналогичным путем, пусть и не сразу, пойдут Ташкент и Бишкек. Тем более, что угрозы из Афганистана приобретают все более реальные очертания. Москва, конечно, попытается затормозить этот неблагоприятный для нее процесс. Однако, неудача в Украине подрывает веру государств Центральной Азии и Ближнего Востока в ее возможности. В первую очередь военные, а также дипломатические и экономические. Россия стараниями Путина превращается в государство-изгой и неудачника. От нее все отвернутся.