Турция сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Турции сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В обновленном рейтинге ФИФА за декабрь национальная сборная Турции по футболу с 1494 баллами заняла 29-ю позицию.

Как сообщает сайт ФИФА, лидером рейтинга остается сборная Бельгии.
На втором месте — Франция, на третьем — Бразилия.

Катар за год поднялся в рейтинге на 38 пунктов — с 93-й до 55-й позиции.

Очередной рейтинг ФИФА будет обнародован 20 февраля 2020 года.(Anadolu)

Ряд Команда Баллы
1 Бельгия 1765
2 Франция 1733
3 Бразилия 1712
4 Великобритания 1661
5 Уругвай 1645
6 Хорватия 1642
7 Португалия 1639
8 Испания 1636
9 Аргентина 1623
10 Колумбия 1622
| 2019-12-20T10:06:45+00:00 20 декабря 2019, 11:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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