Турция сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Турции сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В обновленном рейтинге ФИФА за декабрь национальная сборная Турции по футболу с 1494 баллами заняла 29-ю позицию.

Как сообщает сайт ФИФА, лидером рейтинга остается сборная Бельгии.

На втором месте — Франция, на третьем — Бразилия.

Катар за год поднялся в рейтинге на 38 пунктов — с 93-й до 55-й позиции.

Очередной рейтинг ФИФА будет обнародован 20 февраля 2020 года.(Anadolu)