Турция сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Турции сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
В обновленном рейтинге ФИФА за декабрь национальная сборная Турции по футболу с 1494 баллами заняла 29-ю позицию.
Как сообщает сайт ФИФА, лидером рейтинга остается сборная Бельгии.
На втором месте — Франция, на третьем — Бразилия.
Катар за год поднялся в рейтинге на 38 пунктов — с 93-й до 55-й позиции.
Очередной рейтинг ФИФА будет обнародован 20 февраля 2020 года.(Anadolu)
|Ряд
|Команда
|Баллы
|1
|Бельгия
|1765
|2
|Франция
|1733
|3
|Бразилия
|1712
|4
|Великобритания
|1661
|5
|Уругвай
|1645
|6
|Хорватия
|1642
|7
|Португалия
|1639
|8
|Испания
|1636
|9
|Аргентина
|1623
|10
|Колумбия
|1622