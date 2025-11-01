Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров сохранил свои позиции в мировом рейтинге.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обновила рейтинг шахматистов по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Согласно обновленным данным, показатель Мамедьярова, несмотря на большое количество сыгранных партий за последний месяц, остался неизменным – 2742 балла и 14-е место. Впрочем, в декабрьском рейтинге эти цифры могут измениться, учитывая, что шахматист начинает выступление на Кубке мира в Индии.

Что касается остальных азербайджанских гроссмейстеров в топ-100 рейтинга ФИДЕ, то они занимают следующие позиции: Теймур Раджабов (2692) – 35-е место, Рауф Мамедов (2646) – 76-е, Эльтадж Сафарли (2644) – 77-е.

Первая десятка мирового рейтинга ФИДЕ выглядит следующим образом:

1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2839), 2. Хикару Накамура (США, 2813), 3. Фабиано Каруана (США, 2795), 4. Винсент Кеймер (Германия, 2773), 5. Аниш Гири (Нидерланды, 2769), 6. Арджун Эригаиси (Индия, 2769), 7. Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2768), 8. Уэсли Со (США, 2764), 9. Доммараджу Гукеш (Индия, 2763, чемпион мира), 10. Алиреза Фируджа (Франция, 2762).

Между тем азербайджанские шахматистки в обновленном рейтинге занимают следующие позиции: Ульвия Фаталиева (2420) – 33-е место, Гунай Мамедзаде (2390) – 54-е, Гевхар Бейдуллаева (2358) – 78-е, Ханым Баладжаева (2350) – 87-е.

Первая десятка женского мирового рейтинга выглядит так:

1. Хоу Ифань (Китай, 2658), 2. Чжу Цзинер (Китай, 2579), 3. Лэй Цзинцзе (Китай, 2569), 4. Цзюй Вэньцзюнь (Китай, 2565, чемпионка мира), 5. Александра Горячкина (ФИДЕ, 2540), 6. Хампи Конеру (Индия, 2535), 7. Тан Чжунъи (Китай, 2524), 8. Анна Музычук (Украина, 2518), 9. Екатерина Лагно (Россия, 2517), 10. Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2513).