Турция продолжает перебрасывать бронетехнику в Идлиб

Направляемое в Идлиб вооружение предназначено для укрепления турецких наблюдательных пунктов, которые осуществляют контроль за зоной деэскалации, пишет газета со ссылкой на военные источники.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.(РИА Новости)