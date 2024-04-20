По итогам прошлого года Турция сохранила лидирующие позиции по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из нашей страны. По данным выступившего на брифинге главы департамента статистики Центрального банка Самира Нуриева, в тройку лидеров по объему прямых инвестиций из Азербайджана входят Турция (1,8 млрд долларов), США (311 млн США) и Великобритания (157 млн долларов). При этом наша республика привлекла вдвое больше прямых иностранных инвестиций на уровне 6,7 млрд долларов.

Следуя отчетности Центробанка, в прошлом году республика увеличила зарубежные капиталовложения до 3 млрд долларов. Азербайджанские ПИИ в турецкую экономику выросли семикратно. Выраженный рост наблюдается по всему спектру ПИИ из Азербайджана. Если в позапрошлом году зарубежные инвестиции не превышали 1,1 млрд долларов, в прошлом сумма капиталовложений увеличилась на 2 млрд долларов – до 3,1 млрд долларов. При этом на долю соседней страны приходится 58 процентов всех инвестиционных потоков из нашей страны.

Азербайджан по-прежнему финансирует нефтеперерабатывающий сектор Турции: по линии Государственной нефтяной компании за 15 лет в проекты этого сектора на территории соседней страны вложены инвестиции на общую сумму 18,3 млрд долларов. По словам экономиста Акифа Насирли, наиболее крупное наше вложение в этой соседней стране НПЗ «STAR»: на долю этого предприятия приходится до 25 процентов всех производимых в Турции нефтепродуктов. «Ежегодно это предприятие производит 5 млн тонн дизельного топлива. – говорит экономист. в беседе с #. — Это позволило Турции сократить импорт упомянутой продукции на 40 процентов, а импорт сжиженного газа — на 70 процентов. Кроме того, из обнародованных данных видно, что на данный момент SOCAR инвестировала в Турцию 18 млрд долларов. Другими словами, большая часть инвестиций, которые Азербайджан вложил в Турции, принадлежат SOCAR».

Столь выраженный подъем двусторонней азербайджано-турецкой финансовой активности специалисты считают следствием крепнущих экономических связей, а также высокой степени торгового и хозяйственного взаимодействия.

Кроме этого, поменялись и позиции в тройке лидеров. В прошлом году США заняли второе место по сумме прямых инвестиций из Азербайджана. ПИИ в первую экономику мира из нашей страны увеличились четырехкратно. Великобритания стала третьей по объемам финансовых вложений, увеличившихся в этом направлении на 90 млн долларов. Для сравнения, говорит экономист, годом ранее в тройку лидеров входили после Турции Объединенные Арабские Эмираты (148 млн долларов) и Австралия (80 млн долларов). Однако в прошлом году инвестиции в эти страны сократились на 53 млн и 67 млн долларов, соответственно.

При этом больше всего в нашей стране финансово вкладывалась Великобритания – традиционно действующие в Азербайджане компании этой страны инвестируют в нефтедобычу, чем и вызваны наиболее емкие показатели капитальных вложений из Соединенного Королевства. Другая причина лидерства британских компаний заключается в том, что львиную долю иностранных инвестиций притягивает нефтегазовый сектор республики. Отечественный ненефтегазовый сегмент серьезно проигрывает в этом добывающей сфере.

Турция не только привлекает больше всего инвестиций из Азербайджана, но и стабильно инвестирует в местную экономику. По результатам прошлого года капиталовложения из братской страны превысили 1,3 млрд долларов. На третьем месте по суммарным показателям финансовых вложений республика Кипр. В октябре минувшего года находившийся с визитом в Азербайджане президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар сообщил о планах «проделать совместную работу в различных сферах». В прошлом году инвестиции из этой республики в Азербайджан достигли 792 млн долларов.

На четвертом месте по капитальным вложениям в нашу экономику – Россия, вложившая в реализуемые здесь проекты 617 млн долларов. В числе наиболее важных направлений совместной работы Москва выделяет промышленную кооперацию, а также сотрудничество, в рамках которого стороны реализуют кооперационные проекты по автомобилестроению, авиастроению, фармацевтике и пр. Ранее сопредседатели межправительственной комиссии отмечали высокий уровень взаимодействия по линии деловых кругов двух стран – за прошлый год свыше 20 субъектов РФ провели 25 бизнес-миссий в Азербайджане. Иран в этом рейтинге на пятом месте – за прошлый год из этой страны последовало 396 млн долларов инвестиций.