МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают возможность отправки военных в сектор Газа. Это предложение будет направлено в парламент после всесторонней оценки, сообщил глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер.

«Министерство иностранных дел и Министерство нацобороны разработают план, учитывая специфику, ситуацию и продолжительность ситуации в Газе… Будет представлено предложение, и будет проведена его оценка. Затем оно поступит руководству парламента»,— цитирует господина Гюлера канал TRT Haber.