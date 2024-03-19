Британским властям нельзя публично исключать возможность отправки военных в Украину, так как такая тактика позволит держать российские власти, в том числе президента Владимира Путина, в неведении относительно дальнейших планов Лондона. Об этом заявил экс-министр обороны страны Бен Уоллес в интервью радиостанции Times Radio.

«Нам стоит использовать выражения в духе того, что «мы этого не исключаем». В конце концов, неопределенность — это тоже часть сдерживания», — отметил бывший министр.

По его словам, необходимо добиться такой ситуации, когда Москва будет гадать о том, «как далеко зайдет Лондон и на что власти [Британии] готовы».

«Важно, чтобы мы никогда не закрывали мосты между нами. Необязательно, что мы будем на самом деле так поступать, но важно держать людей в неведении. Наши противники как раз добиваются от нас исключений чего-либо», — заметил Уоллес.

Во время общения с журналистами в эфире радио он также выступил за увеличение расходов Британии на оборону до 3% ВВП. Он уверен, что это должны одобрить не только правящая Консервативная партия, но и оппозиционная Лейбористская партия.

Он заключил, что все британские политики должны осознать степень угроз, с которыми сегодня сталкивается Британия в лице России.