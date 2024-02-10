Сборная Азербайджана по дзюдо, учитывая текущий олимпийский рейтинг, продолжает претендовать на лицензии в 10-и весовых категориях (7 в мужской, 3 – в женской).

Как передает azerisport.com, для участия в Олимпийских играх на каждую весовую категорию предусмотрено по 17 мест, как среди мужчин, так и женщин (по одному для каждой страны). В этот список не входит хозяйка Игр Франция. Помимо рейтинга, также на каждый континент выделены квоты. На Европу их число составляет 25 (13 на мужчин, 12 на женщин).

Лучшим азербайджанским дзюдоистом в рейтинге является Хидаят Гейдаров (73 кг). Трехкратный чемпион ЕВРО расположился на 1-м месте с 5098-ю очками. Зелим Коцоев (100 кг) по-прежнему идет 2-ым в своей весовой категории (4510). Саид Моллаи (81 кг) поднялся на 4-ю строчку (3563), Балабей Агаев (60 кг) занимает 6-е место (3230), как и Яшар Наджафов (66 кг, 2842), Ушанги Кокаури (+100 кг) идет на 10-м месте (2669), Мурад Фатиев (90 кг) – на 12-м (2730). Также в категории 81 кг есть еще один наш представитель Зелим Цкаев, занимающий 6-е место (3311), а Туран Байрамов в 60 кг находится на 17-й строчке (2141).

Среди дзюдоисток Азербайджана лучшие позиции занимают Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), идущая 15-й (2196), и Лейла Алиева (48 кг), занимающая 21-е место (2170). Новичок «милли» Ачелия Топрак (57 кг) хоть и занимает 39-ю позицию, в нынешней ситуации является обладательницей квоты на попадание в число претендентов на лицензию.

Стоит добавить, что итоговый рейтинг будет обнародован в июне этого года.