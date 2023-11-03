3 ноября умер известный советский фигурист, двукратный чемпион Олимпиады в парном фигурном катании Олег Протопопов. Ему был 91 год.

Протопопов родился в 1932 году в Ленинграде, пережил блокаду. Спортивного успеха он добился в паре с Людмилой Белоусовой. Дуэт завоевал два олимпийских золота – в 1964 и 1968 годах. Многие элементы они исполнили первыми в истории фигурного катания.

В 1970-х пара ушла из большого спорта, но продолжала выходить на лёд до смерти Белоусовой – она умерла в 2017 году в возрасте 81 года. В сентябре 2015 года 79-летняя Белоусова и 83-летний Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами».

Уйдя из большого спорта, спортсмены не расстались с фигурным катанием, работали в Ленинградском балете на льду. 24 сентября 1979 года Белоусова и Протопопов, находясь вместе с Ленинградским балетом на льду на гастролях в Швейцарии, попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Спортсменов лишили званий заслуженных мастеров спорта, их имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об Олимпийских достижениях СССР, а самих спортсменов в открытую называли предателями. Белоусова и Протопопов свой шаг объяснили тем, что в родной стране паре не давали развиваться дальше, они же не хотели бросать спорт и верили, что за границей их талант будут ценить больше. Проживали в Гриндельвальде. В 1995 году получили швейцарское гражданство, после чего смогли выступить на открытии чемпионата Европы в Софии (1995).

В 2014 году пара посетила зимнюю Олимпиаду в Сочи.