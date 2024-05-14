Прошлогодняя тенденция снижения показателей внешнеторгового оборота республики продолжилась и в нынешнем году. Однако за первые месяцы этого года официальная статистика анонсирует падение данных не только по экспорту, но и импорту, что в целом помогло избежать более негативных последствий, связанных с сокращением положительного сальдо внешней торговли.

Тенденция падения торгового оборота не связана с ценой нефти, как это было в прошлом году, когда падение котировок «черного золота» наряду с уменьшением нефтедобычи и ростом импорта привело к значительному уменьшению положительной разницы между импортном и экспортом. Одной из причин сложившейся ситуации аналитики называют уменьшение нефтедобычи на 6,7 процентов за два месяца нынешнего финансового цикла. Упомянутый фактор играет для нас решающую роль, поскольку на экспорт нефти и газа приходится львиная доля – почти 90 процентов общего экспорта Азербайджана.

Как уже говорилось, в нынешнем году показатель состоятельности республики – его внешняя торговля проявляет прошлогодние тенденции. По утверждению экономиста Пярвиза Гейдарова, по итогам минувшего года внешнеторговый оборот страны превысил 51 млрд 183 млн, понизившись к позапрошлогоднему уровню на 2,86 процента. И тем не менее, положительное сальдо во внешней торговле оставалось в прошедшем финансовом цикле на достаточно высоком уровне, превысив отметку в 16 млрд 613 млн долларов. Правда, годом раньше желанная разница между импортом и экспортом была на 30% выше и составляла 23 млрд 607 млн долларов.

«Помнится, на этой волне приходилось констатировать некоторую тревожность, — поясняет экономист #. – Ведь внешнеторговый оборот является одним из важнейших макроэкономических показателей, пребывающих в основе макроэкономической стабильности. Положение во внешней торговле имеет также непосредственное отношение к соотношению импорта и экспорта, состоянию платежного баланса и состоянию валютного рынка».

Эксперт выразил сожалению, что динамика нынешнего года повторяет прошлогоднюю – за первый квартал внешнеторговый оборот понизился на 21,4 процента по сравнению с отчетными прошлогодними месяцами. Так, в первом квартале прошлого года экспорт из республики был на уровне 7 млрд 741 млн 330 тыс. долларов, а импорт превысил 4 млрд 29 млн. Если сравнить с тем же отрезком времени, можно увидеть следующее: экспорт в этом году понизился до 5 млрд 984 млн, а импорт составил 3 млрд 711 млн.

В результате, говорит аналитик, положительное сальдо в размере 3 млрд 711 млн 470 тыс. долларов, полученное за первый квартал минувшего года, сократилось до 2 млрд 272 млн 710 тыс. долларов в первом квартале этого года. То есть, преимущество экспорта над импортом во внешнеторговом обороте составило менее 63 процентов.

Касаясь причин происходящего, эксперт отмечает, что снижение показателя состоятельности страны обусловлено уменьшением экспорта из нефтегазового сегмента экономики. Особое значение эксперт уделяет уменьшению нефтедобычи – даже если цены на главный экспортный ресурс страны будут высокие, невозможно застраховаться от дальнейшего падения добычи нефти, говорит П. Гейдаров:

«Хочу сказать, что, если раньше уровень цен на мировых рынках еще мог компенсировать наши валютные потери от падения производства нефти, теперь это будет невозможно, — уточняет аналитик. – В целом же уменьшение внешней торговли связано с падением и в ненефтегазовом секторе. Если за первые три месяца прошлого года экспорт из этого источника составил 912 млн 192 тыс. 590 долларов, то в первом квартале этого года показатель упал до 673 млн 709 тыс. 80 долларов. Кроме того, доля экспорта ненефтяной продукции в общем объеме составляла 11,78 процента, а в этом году она сократилась до 11,26 процентов. И это притом, что в последнее время и в прошлом году несырьевой экспорт демонстрировал устойчивый рост. А ведь в ситуации достаточно высокой доли сырьевого экспорта в его общих объемах для устойчивых макроэкономических показателей нашей республике следует наращивать его ненефтяной сегмент. При этом достигнуть пропорции в показателях падения нефтяного экспорта и прироста ненефтяного практически невозможно, поскольку существуют адекватные годовые темпы прироста».

По словам экономиста, ситуацию спасает одновременное падение импорта в первом квартале текущего года, иначе не удалось бы избежать более внушительных потерь по активному сальдо торгового баланса. Положительное сальдо во внешней торговле считается одним из ключевых условий экономической стабильности, поясняет он, поскольку это условие находится в корне финансовой стабильности, доходов государственного бюджета, темпов прироста производства и многих прочих важных хозяйственных показателей.