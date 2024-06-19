Данные пяти месяцев нынешнего года проливают свет на продолжающуюся тенденцию снижения оборота внешней торговли, растущих позиций импорта и уменьшения положительного сальдо внешнеторгового баланса страны.

Внешнеторговый баланс, показывающий, сколько иностранной валюты было потрачено и заработано национальной экономикой, потерял существенную часть положительного сальдо. Разница между экспортом и импортом, т.е. вывозом и ввозом, втрое уменьшилась к показателю прошлого года.

Следуя последней отчетности Государственного таможенного комитета (ГТК), оборот внешней торговли за январь – май этого года составил 18 млрд 439 млн 272 тыс. долларов. Для сравнения, за те же месяцы прошлого года внешняя торговля была на уровне 22 млрд 953 млн 74 тыс. долларов. Статистика таможни являет не только уменьшение общего внешнеторгового оборота, но и рост показателей импорта в условиях падения доходов от вывоза нашей продукции на зарубежные рынки. Таким образом, за отчетные месяцы экспорт сократился до 11 млрд 138 млн 581 тыс. долларов против 16 млрд 114 млн 333 тыс. долларов за те же месяцы прошлого года.

На фоне снижения экспорта обращает на себя внимание прирост импорта до 7 млрд 300 млн 691 тыс. долларов. Для сравнения, в прошлом году показатель ввоза зарубежной продукции был на уровне 6 млрд 838 млн. 741 тыс. долларов. Уместно заметить, что величина превышения экспорта над импортом сокращалась на протяжении всего предыдущего года к рекордной величине 2022 года

В нынешнем финансовом цикле эта тенденция продолжилась. В ситуации снижения экспорта и увеличения импорта наблюдается продолжающийся естественный процесс почти трехкратного падения активного сальдо торгового баланса с прошлогодних 9 млрд 275 млн 591 тыс. долларов до 3 млрд 837 млн 890 тыс. долларов за пять месяцев этого года.

По словам экономиста Натига Джафарли, уменьшение внешней торговли и экспорта может быть вызвано общим падением нефтедобычи и снижением котировок газа на международных рынках. На эти обстоятельства накладывается достаточно скромное местное производство в условиях подавляющей доли нефтегазового сектора в объемах вывоза нашей продукции на зарубежные рынки.

«Импорт в этом году увеличился на 500 млн долларов, причем, упомянутый рост достигается повышением стоимости ввозимой продукции, а объемы завозимых товаров уменьшились. Так что сейчас мы наблюдаем общий стоимостный рост завозимой продукции, а на фоне достаточно скромного местного производство такой расклад таит в себе риски, поскольку приводит к росту расходов населения и общей потребительской инфляции», — уточняет он.

Кроме прочего, следуя статистике Государственного таможенного комитета, снизились объемы ненефтегазового экспорта до 1 млрд 87 млн 440 тыс. долларов. В январе – мае прошлого года упомянутый показатель был на уровне 1 млрд 465,85 млн долларов. Падение в сегменте ненефтяного экспорта продолжается на протяжении всего года, однако официальной версии причин нисходящей динамики пока еще не последовало. По мнению местных аналитиков, в корне процессов снижение цен на международных рынках и солидное падение в сегменте экспорта электроэнергии.

По таможенной статистике, в январе – мае прошлого года Азербайджан экспортировал 2 млрд 808 млн 782.49 тыс. кВт/ч электроэнергии на 313 млн 898.46 тыс. долларов. В последней отчетности этого ведомства задекларированные объемы экспорта едва превысили 904 млн кВт/ч. А ведь на эту позицию приходится больше 21 процента нашего совокупного ненефтяного экспорта. Здесь уместно напомнить, что доля ненефтяного экспорта чрезвычайно мала применительно к прибылям от продажи нефти и газа. Подавляющая масса валютных поступлений по-прежнему формируется в нефтегазовом секторе, и поэтому выручка от экспорта ненефтяной продукции практически не влияет на экономическую безопасность страны, считает экономист Пярвиз Гейдаров.

Действительно, за отчетные месяцы поступления от нефтегазового экспорта составили 9 млрд 877 млн 696.28 тыс. долларов из 11 млрд 138 млн 580.99 тыс. совокупной валютной выручки от продажи всей отечественной продукции на зарубежных рынках. В прошлом году за те же месяцы республика получила от экспорта из нефтегазового источника 14 млрд 648 млн 531.16 тыс. долларов, а общая экспортная выручка составила тогда 16 млрд 114 млн 332.67 тыс. долларов.