Азербайджан и Армения не являются конкурентами во внешней торговле, наоборот, они могут взаимно дополнять друг друга.

Как передает АПА со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

По его словам, специалисты подготовили научную статью, посвящённую перспективам торговых отношений между двумя странами. Ожидается, что в ближайшее время она будет опубликована в одном из научных журналов.

«Мы особо отметили, что значительная часть экспортируемых Азербайджаном товаров соответствует потребностям импорта Армении, а армянский экспорт — потребностям Азербайджана. То есть, мы не соперники, а страны, которые могут продавать друг другу различные товары», — подчеркнул министр.

Папоян добавил, что взаимная торговля может стать основой экономического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, и при наличии соответствующих политических условий это принесёт выгоду обеим экономикам.