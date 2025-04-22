В январе-марте текущего года положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана сократилось втрое, следует из данных Государственного таможенного комитета. Стартовавший с начала года процесс характеризуется резким приростом импорта в условиях сравнительно незначительной динамики повышения экспортных прибылей.

Данные статистики проливают свет на рост экспортных доходов – поступления из этого источника увеличились на 6,7 процентов, тогда как расходы на завоз зарубежных товаров подросли на 52,6 процентов. В результате оттока нефтедолларов на внешние рынки разница между прибылями и расходами, так называемое положительное сальдо внешней торговли, сократилось более чем втрое. Рекордный рост импорта привел к повышению общего внешнеторгового оборота — за три месяца текущего года упомянутый показатель подрос на 24,27 процента и составив 12 048 865,86 тыс. долларов.

Снижение доходов от нефтегаза на фоне слабого ненефтяного экспорта — нежелательная тенденция. Ведь именно положительное сальдо внешней торговли является важнейшим условием финансовой устойчивости. От него зависят поступления в бюджет, рост производства и другие ключевые экономические показатели.

По этой причине в стране активизировались дискуссии: как развивать внутреннее производство, чтобы сократить зависимость от импорта и компенсировать текущее и возможное снижение нефтегазовых доходов за счет усиления ненефтяного экспорта. Все надежды сейчас возлагаются на производительность в ненефтяных секторах — как источник стабильного профицита внешней торговли и положительного финансового счета страны. Несмотря на некоторые подвижки в сфере экспорта ненефтяной продукции, этот источник пока еще не в состоянии компенсировать убытки прибылей от нефтегаза, уверены в экспертных кругах.

В январе-марте экспорт ненефтяного сектора Азербайджана составил 771,9 миллиона долларов, увеличившись на 14,7 процентов к тем же месяцам прошлого года. Экспорт продовольственных товаров за то же время вырос на 15,1 процентов и достиг 224,7 миллиона долларов. Но даже внушительный на первый взгляд процентный рост не меняет ситуацию тесной привязки валютных доходов к нефти и газу. На состояние неуглеводородного экспорта указывают пропорции торговли со странами СНГ, говорит экономист Натиг Джафарли.

Эксперт приводит в пример торговлю с государствами Содружества, поскольку республика не продает нефть и газ в постсоветские страны, за исключением Грузии, либо реализует на этом рынке лишь небольшие объемы нефтепродуктов. Потому статистика по импортно-экспортным операциям со странами этой региональной организации за два месяца текущего года выступает ярким показателям позиций Азербайджана во внешней торговле по товарам неуглеводородного происхождения.

По словам эксперта, за отчетные месяцы экспорт в Россию из Азербайджана принес республике 151 млн. долларов долларов, а импорт товаров из соседней страны обошелся в 847 млн. На втором месте Казахстан – экспорт в этом направлении уложился в 12,2 млн. долларов, а импорт оттуда стоил нам 59,7 млн. долларов. В Беларусь было продано товаров на 10,7 млн. долларов, импорт из этой республики составил 55,6 млн. долларов. Азербайджан экспортировал в Узбекистан продукции на 5,5 млн. и купил там товаров на 59,5 млн. долларов. Кстати, экспорт Узбекистана в нашу страну увеличился втрое по сравнению с отчетным временем прошлого года. Далее в этом рейтинге Туркменистан. Наш экспорт в эту страну не превысил 6,7 млн. долларов, а импорт в разы больше — 43,8 млн. долларов. Такая же тенденция прослеживается во внешней торговое с Кыргызстаном: экспорт 800 тысяч, а импорт порядка 2 млн. долларов», — говорит экономист.

Статистика проливает свет на основную проблему, отметил он, производство ненефтяной продукции оставляет желать лучшего, и этот ключевой недостаток покрывается добычей и экспортом в нефтегазе. Однако поскольку речь идет об исчерпаемых ресурсах, добыча падает, а нефть на мировых рынках обнаружила тенденцию к удешевлению.

Со временем главный экспортный ресурс страны уже не сможет компенсировать низкий уровень внутреннего производства, — полагает Н.Джафарли.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) готовится понизить прогнозы роста мировой экономики из-за эскалации торговой войны. По данным агентства Bloomberg, над миром сгустились тучи, и маловероятно, что они рассеются в ближайшее время. Агентство полагает, что глобальная хозяйственная система вот-вот испытает на себе первые ударные волны, спровоцированные тарифной политикой Вашингтона. В самом же фонде считают, что американские тарифы создают большую неопределенность и подрывают доверие. И чем дольше будет сохраняться неопределенность, тем сильнее она будет влиять на рост мировой экономики.

Несмотря на оптимизм базовых прогнозов Минэкономики, пессимистичный сценарий Центрального банка Азербайджана допускает, что падение цены на нефть и всплеск инфляции могут привести к нежелательным последствиям для экономики страны в перспективе пяти лет. Нелегкая ситуация в мире может обернуться экономическим спадом, падением курса национальной валюты и сокращением бюджетных расходов, поскольку доходы государства зависят от экспорта продукции нефтегаза, а расходы на импорт достигли рекордных уровней.

По убеждению экономиста Пярвиза Гейдарова, проблема заключается не только в очевидной возможности снижения спроса и цен на углеводороды в мире. Дело еще и в естественном падении производства азербайджанской нефти. По оценкам аналитика, только за три месяца добыча и экспорт сократились соответственно на 400 и 300 тыс. тонн. Он считает, что с точки зрения экономической безопасности Азербайджана, цена барреля должна оставаться в пределах 60 долларов до 2030 года, чтобы выручить время для укрепления ненефтяного сектора и экспорта из этого источника.