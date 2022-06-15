Необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет. Безопасный маршрут для судов можно проложить по направлениям, где нет минной угрозы.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду в беседе с журналистами в Анкаре.

По словам главы дипломатии, очистка морской зоны от мин в соответствии с планом ООН может занять определенное время.

«Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить путеводителями. После вхождения судов в зону безопасности, они будут досматриваться», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции назвал реализуемым план ООН по вывозу украинского зерна.

«Мы ожидаем ответа от России по данному вопросу. Турция поддерживает данный план. Если стороны поддержат инициативу, то мы можем организовать в Стамбуле встречу по обсуждению деталей», — сказал Чавушоглу.