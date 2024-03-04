Искусственный интеллект (ИИ) будет помогать в разминировании украинских территорий.

Как передает #, соответствующее соглашение Министерство экономики подписало с технологической компанией Palantir. Министерство экономики подписало с технологической компанией Palantir.

Отмечается, что компания Palantir специализируется на аналитике больших данных. При поддержке ее специалистов и технологий Украина надеется оцифровать и автоматизировать операции гуманитарного разминирования. Также предполагается использовать «ассистента на базе платформы искусственного интеллекта» от компании Palantir для принятия решений в противоминной деятельности.