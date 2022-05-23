В связи с фестивалем «Teknofest-2022», проведение которого запланировано в Азербайджане, осуществляются тренировочные полеты.

Как сообщает Министерство обороны, пилотажная группа «Турецкие звезды» осуществляют полеты над Баку.

Отметим, очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая. Фестиваль пройдет при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики