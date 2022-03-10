«Цвети, родной Азербайджан!» — так называется выставка, открывшаяся в выставочном салоне имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана. Идейный вдохновитель проекта – известный азербайджанский художник Нигяр Нариманбекова, которая представила на вернисаже лучшие работы своих подопечных.

Самой юной участнице выставке — 10 лет, самой взрослой – 75. Все они проходят курс в творческой мастерской Нигяр Нариманбековой. Художник открыла студию во время пандемии, когда переехала из Парижа в Баку.

Первая выставка учеников Нигяр Нариманбековой была посвящена доблестной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Тогда работы представили исключительно юные художники. По многочисленным просьбам Нариманбекова открыла курс и для взрослых мастеров, и начала обучать изобразительному искусству женщин различных профессий, интересующихся живописью.

«Так была создана взрослая группа, в которую вошли ученики 30-75 лет… Они начали рисовать буквально с нуля, это люди разных профессий – врачи, писатели, экономисты, педагоги», — рассказывает Нигяр Нариманбекова в интервью # .

Самой старшей участнице выставки — Сарии Мамедовой 75 лет. Она является членом Союза писателей Азербайджана, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии. Сария ханум — автор более 20 книг, свыше 200 произведений, 140 научных трудов. Лауреат национальных и международных литературных премий. Признается, что процесс обучения в студии Нигяр Нариманбековой настолько «захватил» ее, что за несколько месяцев ей удалось создать множество работ.

Врач – педиатр, ныне пенсионер Лала Гусейнова увлеклась живописью во время активной фазы ограничений, вызванных пандемий. Перебралась в Габалу, где у нее имеется собственный дом и принялась рисовать. В ходе занятий с Нигяр Нариманбековой отточила свое ремесло практически до совершенства.

Экономист Лейла Агамалова, дочь Нигяр Нариманбековой и художника Эльдара Агамалова – одна из самых ярких дебютантов выставки. Как говорится, ей сам Бог велел. Лейла признается, что ее участие – исключительно заслуга ее мамы:

«Она мотивировала меня, хотя я немного сомневалась, что смогу быть достойной такого прекрасного зала, но благодаря маминой поддержке все стало реальностью!», — признается начинающий художник в интервью #.

Среди прочих работ на выставке Лейла Агамалова представила портрет своей знаменитой прабабушки Ирмы Лярудэ. Она была единственной француженкой, жившей в Шуше:

«Я помню время, когда мы с моим дедушкой Видади Нариманбековым приходили к ней в гости, когда она еще жила в Баку. Она очень любила кошек, у нее их было очень много. Я практиковала с ней свой французский… Это было незабываемое время», — рассказала Агамалова.

Москвичка Александра Ружилова – еще одна талантливая ученица Нигяр Нариманбековой. Уже много лет она живет в Баку, с супругом – азербайджанцем, и восхищается природой и культурой нашей страны:

«Рисовать любила с детства, но все было на любительском уровне. Нигяр Нариманбекова сподвигла меня снова взять карандаш в руки, но на этот раз работы получились профессиональные. Я не ожидала, что результат окажется настолько неожиданным даже для меня самой. Очень люблю рисовать восхитительные пейзажи Азербайджана и животных», — рассказала Ружилова.

Выпускница средней школы Фарах Гаджизаде называет Нигяр Нариманбекову своим главным наставником в искусстве, человеком, благодаря которому она решила связать свою жизнь с живописью:

«После окончания школы поеду в Голландию, буду учиться изобразительному искусству. Я очень благодарна судьбе за то, что она свела меня с Нигяр Нариманбековой, которая помогла мне раскрыться как художнику, ведь до этого меня одолевали сомнения, смогу ли я, все ли получается как надо…», — рассуждает Фарах, и признается, что больше всего ей нравится создавать портреты харизматичных людей. Центральное место ее персональной экспозиции занял Мик Джаггер.

Среди прочих участников выставки — Сабина Зулалова, Марта Магомедова, Нурай Худиева, Медина Аббаслы, Амина Гулиева, Али Ашимли, Марьям Алиева, Марьям Гараева, Кямаля Гуламова и др.

В церемонии открытия выставки принял участие председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, пожелавший участникам творческого вдохновения и неустанной работы над собой. Ознакомился с выставкой известный писатель Чингиз Абдуллаев.

Участница проекта «Голос 60+» на российском Первом канале Тунзаля Гахраман разглядывает картины среди многочисленных гостей.

«Замечательная выставка! В очередной раз убедилась, насколько наш народ талантлив», — говорит певица.

Итоги проекта подводит Нигяр Нариманбекова:

«Научить рисовать можно любого, но рисовать в особенной манере и стилистике, с душой, дано не каждому. Создавать шедевры могут лишь люди, поцелованные Богом. Я не люблю учить просто ремеслу. Я хочу, чтобы человек нашел себя в искусстве», — сказала мастер.