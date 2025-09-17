В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась выставка картин сотрудников НАНА под названием «На стыке научного познания и художественной мысли», сообщает #.

Выставку открыл вступительным словом председатель Союза художников Азербайджана, Народный художник Фархад Халилов, который поприветствовал участников выставки и поздравил художников, чьи работы были представлены.

Слово было предоставлено президенту Национальной академии наук Азербайджана, академику Исе Габиббейли.

Подробно рассказав о выставке, Иса Габиббейли подчеркнул особую значимость выставки, организованной в преддверии 80-летнего юбилея Академии.

На официальной церемонии открытия выставки председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, народный художник, академик Омар Эльдаров, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Натиг Алиев, директор Института архитектуры и искусства НАНА, член-корреспондент академии Эртекин Саламзаде и другие рассказали о художественном качестве представленных работ и творческих успехах авторов.

Было подчеркнуто, что цель проведения выставки – раскрыть творческие способности и художественные таланты сотрудников НАНА, продемонстрировать их культурное и духовное богатство, научную деятельность, представить широкой общественности их личный творческий потенциал.

Выставка продлится до конца сентября.