Цинизм посла США, или простой вопрос подобным «пацифистам»

Карабахский конфликт, который длится свыше 30 лет, принес немало горя как азербайджанскому народу, так и армянскому. Да, мы не оговорились – и армянскому народу. Несмотря на то, что Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, никаких материальных благ в результате оккупации наши недобрые соседи не заработали. Скорее наоборот.

В то время, как Азербайджан стал основным актором в регионе в транспортно-логистических, энергетических проектах, Армения осталась на задворках. То есть, за счет эфемерной «свободы» официальный Ереван, а также сепаратистский режим Нагорного Карабаха, как сейчас модно говорить, самоизолировались.

Примечательно, что созданная для урегулирования карабахского конфликта Минская группа ОБСЕ в составе стран-сопредседателей — России, США и Франции — на протяжении трех десятков лет никак не могут решить, сколько будет дважды два? Хотя ответ лежит на поверхности. Есть оккупант – Армения, есть жертва оккупации – Азербайджан. А в качестве вспомогательных документов есть еще и четыре резолюции СБ ООН. Однако сопредседатели не могут (или не хотят) решить эту простейшую задачу. Единственное, на что они способны – это повторять набившие оскомину «призывы к миру».

Вот и на сей раз США в лице посла этой страны в Армении Линн Трейси заговорила о «подготовке народов к миру». «Программа США по разминированию в Карабахе завершилась, и сейчас наши усилия направлены на подготовку народов к миру, что поможет работе МГ ОБСЕ в посреднической деятельности по урегулированию карабахского конфликта», сказала она в ходе прямого эфира в социальной сети «Facebook» 21 мая.

«Мы гордимся теми работами, которые были проведены в рамках программы по разминированию. В течение последних лет в рамках этого проекта народу Нагорного Карабаха была предоставлена поддержка в размере 70 млн долларов», — добавила она.

Вы заметили, какой цинизм под оболочкой «призыва к миру» прячется в заявлении американского посла? Она, вторя армянским фальсификаторам, употребляет выражение «народ Нагорного Карабаха», хотя такого народа нет и быть не может в природе. Кстати, об этом не раз заявлял и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Есть армянское население Нагорного Карабаха, как есть и азербайджанское население этого региона, ныне пребывающее в статусе вынужденных переселенцев.

Так что же означают эти слова госпожи Трейси? Она не знает или играет на руку армянским сепаратистам и оккупантам? Пожалуй, это тот случай, когда лучше прослыть неучем нежели провокатором.

Ну, а наглядным примером тому, как армянская сторона готовится «к миру», является постыдный фарс, показанный премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его дражайшей супругой Анной Акопян. Вернее, это даже не фарс, а наплевательское отношение армянского лидера к международным нормам права.

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян присутствовали на состоявшейся в Шуше «церемонии инаугурации президента арцаха» Араика Арутюняна. Проще говоря, на «инаугурации» очередного вожака карабахских сепаратистов. «В нашей реальности принято самым важным достижением арцахской освободительной войны считать спасение армян Арцаха от физического уничтожения. И это – реальность. Но, по моему мнению, также важное философское, концептуальное достижение, которого мы добились во время арцахской освободительной войны – это доступность горизонта, достижение недостижимого», — сказал он.

Пашинян выразил уверенность в том, что самым важным достижением «арцахской освободительной войны» стало новое восприятие самих себя, новое мышление и возможность им руководствоваться.

В свою очередь Арутюнян отметил, что есть желание перенести «национальное собрание арцаха» в Шушу, в этом направлении будут предприняты шаги.

В свете вышеизложенного, хотелось бы спросить у госпожи Трейси и подобным ей «пацифистам»: Азербайджан должен смириться с оккупацией и подобным наглым вызовом международному сообществу? Мы то ответ на этот вопрос знаем, а вот вы о чем думаете?..