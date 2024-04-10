В последнее время Россия едва ли не ежедневно обстреливает Харьков — «Шахедами», баллистикой, КАБами. Также страна-агрессор распространяет заявления о возможном наступлении на город. Ударами враг уничтожил почти всю энергетическую инфраструктуру Харькова, в городе произошел блэкаут. Сейчас здесь введены графики отключений света.

Кроме того, российские войска продолжают регулярно обстреливать Одессу и область, заявила в эфире телемарафона начальница Координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. «Враг действительно атакует Одесскую область, в том числе с использованием различных видов вооружения. Ночью это были дроны, потом враг применил ближе к рассвету в том числе и баллистическое вооружение, ударив по транспортно-логистическому объекту. Нанес удар тогда, когда там находились работники транспортного предприятия», — сказала пресс-секретарь ОК «Юг».

Она также добавила, что в результате обстрела ранения получили двое работников. Их доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, состояние стабильное. При этом, российские оккупанты увеличивают интенсивность обстрелов Часового Яра Донецкой области. Город начали сравнивать с землей. Об этом в комментарии «Эспрессо» рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый. По его словам, украинские воины продолжают оборону и отражают интенсивные штурмы врага.

«Враг сейчас начал сравнивать с землей город, применяя большое количество авиации. С каждым часом увеличиваются именно авиационные налеты со стороны противника. Сбрасываются КАБы, ФАБы, и это вопрос помощи наших партнеров по ПВО, чтобы уничтожать вражескую авиацию и не подпускать ее», — отметил Погорелый. Таковы последние данные о чудовищных преступлениях, совершенных Россией против Украины. Их, увы, еще будет очень много — в России не намерены останавливаться и готовы уничтожать все большее число мирных украинцев.

На этом фоне просто чудовищной является позиция подавляющего большинства россиян. Они откровенно поддерживают кровавые преступления своей страны против соседнего государства, против народа, который совсем недавно назывался «братским». Поделюсь, в этой связи рассказом моей супруги. Она художник, и она рассказала мне, что те россияне, что ранее проживали в Белгороде, жалуются на «неудобства», которые связаны с периодическим налетами украинских БПЛА на этот город.

Белгородские художники сетуют на то, что им пришлось покинуть свои дома и квартиры, где остались холсты и краски. Представляете на какие «жертвы» они сетуют?! При этом, они поддерживают войну своей страны против Украины и советуют харьковчанам просто переехать куда-то на время, что называется «до окончания всего этого». О том, что это их страна принесла в Украину кровь, слезы, жертвы и разрушения белгородские художники как-то не упоминают. Им так проще живется.

А тем временем, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова возмутилась планами Национального олимпийского комитета Украины по разработке рекомендаций для украинских спортсменов, как вести себя с представителями РФ на ОИ-2024. Депутат Государственной Думы пожаловалась на то, что ее соотечественников будут игнорировать, и потребовала от «сине-желтых» …сняться с соревнований. Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Масштаб цинизма, что и говорить, зашкаливающий. Спортсменка, поддерживающая все военные преступления своей страны против Украины также расстроилась из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК), по ее мнению, не станет противостоять НОК Украины. «Думаю, к сожалению, в МОК пойдут на это. Они поймут, что им легче это сделать, потому что все равно украинцы это будут делать, иначе будет скандал, плохой бэкграунд, плохая пресса на этот счет. В Международной федерации фехтования пошли уже навстречу, отменив рукопожатия, у теннисистов тоже. Столетиями такие рукопожатия считались правильными, а теперь такого нет. Меня удивляет – если вы такие принципиальные, то не выходите вообще играть, если вам это не нравится. Это ненормально, идеология спорта уничижается», – сказала Журова.

Также имеет смысл добавить, что представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала от СОК не «разжигать конфликты». А в Государственной Думе РФ потребовали судить президента МОК Томаса Баха по статье «о вмешательстве в частную жизнь россиян». И все это — на фоне ежедневных ужасов, творимых российскими оккупационными войсками в Украине. Остается лишь констатировать, что тютчевская фраза о том, что «умом Россию не понять» приобрела какой-то новый смысл.