Ночью 2 января российская армия повторила массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года. Основным направлением удара стал Киев. Российская сторона атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. Запущено 35 «шахедов» и около 99 ракет, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Все 35 ударных БПЛА Shahed-136/131 были уничтожены. После этого утром РФ применила стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубежи пуска около 6:00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский также сообщил, что оккупанты уменьшили количество боеприкосновений, активизировали боевую работу авиации — 35 авиаударов за минувшие сутки.

В итоге, только в Киевской области есть повреждения в результате российской ракетной атаки. По данным на момент публикации, двое погибли, 11 ранены. Последствия выясняются. Увы, есть вероятность того, что число жертв в итоге будет большим. Ибо прямо сейчас, когда я пишу эти строки, на телефоны украинцев пришли сигналы воздушной тревоги. При этом уже известно, что в Киеве в результате атаки падение обломков в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах столицы.

Есть уже первичная реакция на происходящее со стороны западных дипломатов. Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк призвала как можно быстрее вооружить Украину, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом она написала в соцсети Х после ракетной атаки россиян на Киев. «Взрывы в Киеве все громче. Город покрыт черным дымом. Снова в укрытии, в третий раз в этом году. Террористическая Россия — трус, целящий в мирное население. Мы должны как можно быстрее вооружить Украину, они способны остановить Россию сейчас», — отметила Кольк.

А посол США в Украине Бриджит Бринк в ответ на российские атаки призвала поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Владимира Путина. «Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода. Сегодня утром в Киеве раздавались громкие взрывы. Очень важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина», — написала Бринк в Twitter (Х).

И тут я добавлю, что президент России буквально вчера снова открыто угрожал Украине террористическими атаками. «Мы конечно можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе», — изрек он на встрече с военными в госпитале им. А.А.Вишневского. Ну вот, как видит весь мир, российская сторона снова ударила и по Киеву и по иным мирным украинским городам. И президент РФ цинично лжет, утверждая, что удары наносятся по военным объектам.

Впрочем, ничего иного от Путина никто в мире и не ждет. Другое дело, что позорное поведение демонстрируют США. Есть все основания утверждать, что на данном этапе российско-украинская война демонстрирует цинизм политики Белого Дома. Как известно, 27 декабря США объявили о последнем (по системе «президентского сокращения» запасов Пентагона) пакете военной помощи Украине на $250 млн.

Через два дня РФ совершила самую массированную атаку с воздуха, выпустив по территории Украины 158 ракет и беспилотников (силы обороны сбили 114 из них). Президент США Джо Байден в тот же день призвал Конгресс США «активизироваться и действовать без дальнейших проволочек» в вопросе одобрения дополнительной помощи Украине на $61,4 млрд. Он отметил, что если американский Конгресс не примет срочных мер в новом году, то США не смогут продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа от российских атак.

Слова, слова, слова. Их много, но все они пустые, не подкрепленные действиями. Как могут США действовать, когда захотят, все увидели на примере поддержки Израиля. В Госдепартаменте США в обход Конгресса одобрили продажу Израилю новой партии вооружений на миллионы долларов. В сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона, говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен сослался на «чрезвычайную ситуацию».

Обстоятельства требуют срочной продажи израильскому правительству военной техники на сумму около 147,5 миллиона долларов. Отмечается, что решение не предполагает предварительного одобрения американскими законодателями. Данная мера принимается в соответствии с национальными интересами Соединенных Штатов Америки, подчеркнули в Агентстве. Вот так. Оказывается, национальные интересы США требуют оказывать поддержку Израилю в обход решения Конгресса, а Украина пускай подождет.

И это при том, что украинское командование на днях впервые признало, что из 300 выпущенных с начала войны российских крылатых ракет Х-22 средствами ПВО не было сбито ни одной из них. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель чаще всего по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства», — сказал Игнат. Все это говорит о том, что атаки на мирные украинские города продолжаться.

Сколько еще нужно смертей, слез, крови чтобы США перестали давать Украине помощь, что называется, по чайной ложке? Не знаю. Но то, что на США, как на надежного союзника Украине не стоит полагаться — очевидный факт. Соединенные Штаты всегда исходили, исходят и будут исходить только из своих национальных интересов. И их вполне устраивает ситуация, когда российская и украинская армия продолжают войну. Имеет место ослабление и России, и Украины.

Да, именно так. Об этом свидетельствует и то, что подавляющая часть американской военной помощи для Украины тратится внутри США. Средства тратятся на производство нового оружия или замену того, что было отправлено из американских запасов. Об этом говорится в материале The Washington Post. Из одобренных Конгрессом США средств, около 90% уходят именно американцам. Проще говоря, на войне очень неплохо зарабатывают американские корпорации. В то время, как ежедневно приходят сообщения о новых разрушениях и жертвах российских атак по мирным украинским городам.