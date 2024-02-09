Член Палаты представителей США Майкл Лоулер вместе с сопредседателями комитета Конгресса США по армянским делам Фрэнком Паллоне и Гасом Билиракисом, а также Гейбом Амо, представили «Акт о защите Армении». Об этом армянские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу Центрального офиса «Ай Дата» Бюро АРФ Дашнакцутюн. Добавляется, что проект резолюции повторяет логику одноименной резолюции, единогласно принятой Сенатом США в конце прошлого года и уже находящейся в Палате представителей Конгресса, и призван продвинуть законодательный процесс по обеспечению исполнения резолюции 907 и существенно ограничить полномочия президента США в отказе обеспечить соблюдение указанной статьи.

Конгрессмен Лоулер непреклонен в необходимости четких действий со стороны администрации Байдена, чтобы прекратить поощрение «антиармянских нападений со стороны Азербайджана». «Более 100 000 армян подверглись насилию со стороны правительства Азербайджана и были вынуждены покинуть свои дома. Для США просто недопустимо финансировать действия Азербайджана против армянского народа. Акт о защите Армении положит конец финансированию администрацией Байдена авторитарного режима Азербайджана и его стремлению к региональному доминированию», – отметил он.

А конгрессмен Паллоне и вовсе подчеркнул необходимость привлечения к ответственности Азербайджана за «геноцид, совершенный против коренного армянского населения арцаха». Были и иные заявления в аналогичном, лживом ключе. И это не удивительно. Армянская диаспора США, как и все мировое армянство жаждет добиться осуждения нашей страны за…полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований требовали 4 резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также резолюции ПАСЕ. Но, Армения проигнорировала эти резолюции, а санкций против нее введено не было. Стало быть есть основания утверждать, что США являются государством, которое никак не подействовало торжеству международного права, мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Неудивительно, что на манеже снова «танцуют» все те же — ангажированные армянской стороной американские политики.Тут имеет смысл напомнить, что в столь трагическом для нашей страны 1992 году, когда армянская сторона совершила Геноцид в Ходжалы, оккупировала Шушу и ряд иных наших земель, со стороны США была принята дискриминационная, антиазербайджанская 907-ая поправка. Кроме того, мы увидели, что США палец о палец не ударили ради достижения справедливого мира.

Более того, они стали страной, которая выделяла ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. И это при том, что США были страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. То есть государством, которое должно было занимать нейтральную и справедливую позицию. В итоге, не было ни нейтралитета, ни справедливости с их стороны. Наоборот, США всегда настаивали на том, чтобы Азербайджан, реализовывая крупные региональные проекты, прокладывал бы их через Армению.

Также США требовали, чтобы Азербайджан предоставил карабахским сепаратистам какой-то «статус». Даже после победы Азербайджана в 44-дневной войне, Госдеп США продолжал делать заявления, доказывающие полное непонимание американской стороной новых реалий. И сейчас мы видим очередные антиазербайджанские шаги в США. Которые лишь увеличивают антиамериканские настроения в нашей стране.

Впрочем, весь мир ныне видит, как США стремительно теряют свое влияние, свой авторитет. По сути, ввиду внутриполитических дрязг в Соединенных Штатах, Украина испытывает колоссальный дефицит оружия в противостоянии с Россией, которая явно планирует захватить все новые территории этой страны. Совершенно, при этом очевидно, что США могли бы оказать Украине помощь раньше и больше. На американских складах хранится оружия, малой части которого хватило бы для защиты украинских городов от ракетных атак с российской стороны, для прорыва российской линии обороны.

Нужно было политическое решение. Его не было. И это стоило жизни украинским военнослужащим и мирным гражданам. А еще — мир понял, что не стоит рассчитывать на США, как на надежного союзника. Соединенные Штаты всегда готовы будут пожертвовать союзниками, ради своих интересов. Так было в 2008 году, когда в отношении России вообще не было введено каких-либо санкций за войну против Грузии. Так было и после аннексии Россией Крыма, когда США приняли просто смехотворные санкции против РФ. Так происходит и сейчас, когда США банально «сливают» Украину. Это цинизм и подлость. Тоже самое отличает и тех американских политиков, которые выступают за оказание давления на Азербайджан.