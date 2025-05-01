США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Это подтвердила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. «Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина», – написала она в Facebook. По ее словам, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в страну.

Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности. Равноправное партнерство США и Украины. Фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса. Национальная собственность защищена. Подписанное соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями.

Такие компании как «Укрнафта» или «Энергоатом» остаются в собственности государства. Никаких долгов. В подписанном соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс страны. Также оно станет сигналом для международных игроков о том, что долгосрочное сотрудничество с Украиной является надежным. Фонд будет наполняться доходами исключительно из новых лицензий.

«Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти, и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении говорится о дальнейшем стратегическом сотрудничестве», – пишет Свириденко.

Законодательные изменения – только точечные. Чтобы Фонд функционировал, нужны только изменения в бюджетный кодекс. При этом Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада. США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Новый фонд будет поддерживаться американским правительством через агентство DFC. Оно будет помогать Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих борьбу против российского врага.

«Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты»,- пишет Свириденко. И, надо признать, что это максимально выгодное, в сложившихся условиях, соглашение для Украины. По сути, об этом свидетельствует и первичная реакция президента США Дональда Трампа.

«Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме. Трамп утверждает, что присутствие США на местах добычи «удержит много плохих игроков подальше от страны». Это все красиво звучит, но на практике соглашение между США и Украиной о стратегических полезных ископаемых само по себе не остановит войну и не защитит Украину от дальнейших действий со стороны России.

Ведь это не оборонное соглашение и не предусматривает прямой военной помощи или гарантий безопасности. США, судя по всему, не намерены в будущем оказывать военную помощь Украине, предпочитая переложить весь груз ответственности за дальнейший ход российско-украинской войны на Европу. В целом, пока нет дополнительных военных гарантий или размещения сил НАТО, угроза продолжения войны сохраняется.

А США не будут посылать свои войска в Украину. Более того, не стоит надеяться, что западные партнеры отправят в Украину миротворческий контингент. С таким заявлением выступил заместитель командира Третьей штурмовой подполковник ВСУ Максим Жорин. «Нам следует вообще исключить из повестки дня серьезное обсуждение отправки военных других государств в Украину. Во-первых, их никто никуда не отправит, потому что просто не смогут собрать. На сегодняшний день у Европы нет реальных армий. Вот уже пишут, что даже 25 тысяч – недостижимая цифра. А 25 тысяч для масштабов нашей войны – это ни о чем. Во-вторых, задачи, которые будут по силам такому контингенту, не имеющему никакого боевого опыта, очень ограничены. То есть, роль сдерживания они не потянут», — подчеркнул Максим Жорин.

Между тем, заметил офицер ВСУ, Северная Корея отправила на Курщину 15 тысяч военных, получила большие потери, но сотрудничество с РФ будет только усиливать, потому что корпорация зла собирает силы и активно готовится, а уютный цивилизованный мир, кажется, планирует массовое самоубийство. Как все это назвать? Цинизмом, подлостью, трусостью. И это ровно то, на что рассчитывало руководство России, начиная полномасштабное военное вторжение в Украину.

В Кремле, как видим, прекрасно изучили не только нынешнее руководство США, но и тех, кто стоит во главе ведущих европейских стран. А там, как известно, едва ли не нового Наполеона тужится изобразить из себя президент Франции Эммануэль Макрон. Который, как известно, только однажды, с момента полномасштабного российского военного вторжения, посетил Украину. Было это 16 июня 2022 года.

Но тогда Макрон прибыл в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. С тех пор Макрон не совершал новых визитов в Украину. Планировался визит в феврале 2023 года, однако он был отложен из соображений безопасности . Проще говоря — по причине трусости месье Эммануэля. Который, я в этом убежден, постарается и далее играть роль едва ли не «спасителя» Украины. Той самой Украины, которую ежедневно подвергают чудовищным ракетно-дроновым атакам российские оккупанты. А США и Европа за всем этим наблюдают, стараясь заключить «перемирие» за счет интересов Украины.