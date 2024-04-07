Поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением Запада. Об этом говорится в статье глав МИД Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, опубликованной в газете Telegraph.

«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне», — написали министры.

По их словам, если Киев «проиграет, мы все проиграем».

Кэмерон и Сежурне также сообщили, что их страны подтвердят «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в июле. Они считают, что государствам Запада необходимо сделать «еще больше», чтобы нанести поражение Российской Федерации.