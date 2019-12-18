Цены на яблоки растут вслед за экспортом

Если раньше, года три назад, яблоки в разгар сезона можно было купить по 30 гяпиков за килограмм, сегодня посетители рынков наблюдают почти двукратный рост цен. Изобилие уже не то, а стоимость килограмма фруктов прошедшей осенью не опускались ниже 50 гяпиков. В среднем цены на яблоки в сезон на рынках Баку остаются на уровне 70 гяпиков.

По мнению специалистов, ценовое восхождение последних трех лет сопровождается почти двукратным ростом объемов вывоза урожаев главным образом на российский рынок. И если в 2014 году экспорт яблок из Азербайджана был на уровне 43,4 тыс. тонн, по итогам прошлого года упомянутый показатель достиг 89,9 тыс. тонн. Мы не случайно берем за точку отсчета 2014 год, поскольку именно с этого начался стремительный рост экспорта в этом сегменте. Уже через три года — к 2017 году- экспорт яблок увеличился до 66,846 тыс. тонн. В прошлом году Азербайджан экспортировал почти 90 тыс. тонн яблок на $38 млн. 37,17 тыс.

При этом основной экспорт продукции приходится на Россию. Скажем, в прошлом году в РФ было экспортировано 82,398 тыс. тонн яблок на сумму $34 млн. 548,26 тыс. В январе — сентябре этого года из нашей страны вывезли 55,145 тыс. тонн свежих яблок на сумму $22 млн. 793,05 тыс. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года экспорт в количественном выражении увеличился на 38,8%, в стоимостном на 32,8%.

Львиная доля поставок традиционно приходится на Россию — за 9 месяцев этого года в эту соседнюю страну вывезли 50,827 тыс. тонн яблок (рост на 37,4%) на сумму $20 млн. 726,06 тыс. (рост на 31%). В целом, на российский рынок пришлось 92,2% экспорта яблок из Азербайджана. Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов уверен, что такая динамика экспорта оказывает влияние на цены и предложение внутри страны, поскольку местное производство сельхозпродукции не покрывает внутренний спрос на нее.

Согласно официальным источникам, в прошлом году в стране было произведено 277,8 тыс. тонн яблок. В структуре этого объема 196,6 тыс. тонн было собрано в Губа-Хачмазской зоне, 115,8 тыс. тонн — непосредственно в самом Губинском районе. По итогам 2018 года на Губа-Хачмазский экономический район пришлось 71,6% яблоневых садов и 70,7% производства яблок в Азербайджане.