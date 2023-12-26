Франция вчера доставила в Украину корабль, который поможет стране с экспортом зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра транспорта Франции Клемана Бона.

«Франция доставила второй пилотный корабль для поддержки Украины, как я и обещал», — говорится в заявлении.

По его словам, корабль был отправлен из Дюнкерка. Он поможет Украине с экспортом зерна по всему миру.

«Наша приверженность является полной, наша солидарность не прекратится», — добавил министр.

Отмечается, что речь идет о передаче лоцманского судна. Это служебно-вспомогательное судно, предназначенное для оперативного лоцманского обслуживания транспортных судов в портах, а также на акваториях с длинной протяженностью лоцманской проводки при любой погоде.