Украинские военные поразили ракетой «Нептун» большой десантный корабль «Константин Ольшанский», который Россия украла у Украины в 2014 году. Сейчас этот корабль небоеспособен.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что корабль «Константин Ольшанский» девять лет стоял в бухте, а россияне его грабили, а на 10 год войны поняли, что у них заканчиваются десантные корабли и решили его восстановить.

Он отметил, что оккупанты пытались его выдать за восстановленный «Минск» или «Оленегорский горняк», ведь там повреждения такие, что восстановление под большим вопросом.

«Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим «Нептуном», — сказал Плетенчук. в эфире FREEДOM

По его словам, сейчас определяют степень повреждения украденного украинского корабля, но он пострадал во время удара и небоеспособен. (unian.net)