В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что впервые был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57.

Как отмечается в сообщении на сайте разведки, 8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

В ГУР пояснили, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме.

«На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Су-57 — самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

«На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов. «Поражение Су-57 — первый такой случай в истории», — подчеркнули в ГУР.