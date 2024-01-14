Франция предоставит экспертную помощь для ускорения достижения Украиной критериев вступления в ЕС. Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

Указывается, что во время своего визита в Киев в субботу, 13 января, глава МИД Франции, среди прочего, встретился с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, с которой обсудил вопросы евроинтеграции Украины.

Сежурне заверил, что Франция будет поддерживать Украину на каждом шагу европейского пути и готова оказывать экспертную помощь, чтобы ускорить достижение Украиной критериев вступления.

«Мы очень благодарны Франции, которая стала одной из первых стран-членов Европейского Союза, предложившая оказать свою экспертную помощь в процессе вступления Украины в ЕС. Этот обмен опытом и экспертизой не только усилит Украину на пути к членству, но и углубит отношения между нашими странами», – заявила Стефанишина.