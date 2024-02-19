Япония намерена привлечь поддержку частного сектора для продолжения долгосрочной помощи Украине, отражающей широкомасштабную военную агрессию со стороны России.

Как сообщает УНИАН, об этом в интервью NHK заявила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

По словам главы внешнедипломатического ведомства, привлечение частного сектора имеет «важное значение для восстановления и реконструкции Украины».

Как заявила Камикава в преддверии японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая проходит в Токио, достижение этих целей будет долгосрочным усилием, направленным на восстановление страны, а также средств к существованию ее народа.

Глава МИД Японии пообещала, что Токио будет прилагать постоянные усилия, охватывая различные сектора.

В публикации отмечается, что на конференции в Токио премьер-министры Украины и Японии Денис Шмигаль и Кисида Фумио присоединятся к представителям около 130 компаний из обеих стран. Они обсудят планы двустороннего сотрудничества в семи областях, включая сельское хозяйство и инфраструктуру.