В Афганистане, предположительно, разбился пассажирский самолёт, направлявшийся из Таиланда в Москву. Он перестал выходить на связь и пропал с радаров вечером в субботу. Ночью жители афганской провинции Бадахшан услышали звуки крушения и проинформировали полицию.

В Росавиации сообщили, что речь идёт о самолёте Falcon 10, зарегистрированном в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Он принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. На борту самолёта должны были находиться шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Как минимум двое из них — граждане России, сообщает ТАСС.

Самолёт выполнял чартерный санитарный рейс. Его маршрут был заявлен как Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Москвоская область, Россия). В Росавиации уточнили, что первоначальным местом вылета самолёта был аэропорт Утапао в Таиланде.

Представитель департамента информации Бадахшана Забиулла Амири подтвердил, что на место предполагаемого крушения высланы поисковые группы. Пока самолёт не найден, судьба его экипажа и пассажиров неизвестна. Место возможного крушения находится глубоко в горах у границы с Таджикистаном. Российское авиационное ведомство находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. (svoboda.org)