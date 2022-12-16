Евросоюз ввел новый пакет антироссийских санкций, в который в числе прочих попали три вице-премьера РФ, следует из опубликованных данных на сайте «Официального журнала ЕС».

В частности, в этом списке значится вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук.

Кроме них, в санкционный список попали ряд министров, а именно министр культуры Ольга Любимова, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и другие чиновники.

Новые санкции также коснулись депутатов Госдумы и членов Совфеда, председателя и судьи Конституционного суда РФ и др. В девятый санкционный пакет были включены 49 человек и 49 компании.

Всем им запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

В постановлении ЕС указано, что лица, ведомства и организации РФ внесены в список «за угрозу и подрыв независимости и территориальной целостности Украины».