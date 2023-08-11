Третий раунд консультаций по Украине может пройти в Турции.

Об этом пишет издание «Hurriyet».

По данным издания, следующее заседание назначено на октябрь.

Отмечено, что Турция может провести третий раунд консультаций по Украине после встречи в Джидде в Саудовской Аравии.

«Поскольку Турция является страной, которая может открыто говорить со всеми сторонами украинского конфликта, Анкара оказывает всестороннюю поддержку инициативам по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении.

Напомним, 5-6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоялись консультации по мирному урегулированию конфликта в Украине.

В мероприятии приняли участие представители более 40 стран и международных организаций, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Египет, Индию, Катар, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турцию, Украину, Францию, Чили, другие страны.