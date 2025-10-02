Министерства иностранных дел Азербайджана и Японии провели очередной раунд политических консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Делегацию с азербайджанской стороны возглавил замглавы МИД Эльнур Мамедов, с японской — заместитель Генерального директора Европейского бюро МИД, специальный представитель по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ Масаки Ишикава.

Стороны провели обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, инвестиционной, торговой, образовательной, культурной, гуманитарной, энергетической, экологической, климатической, туристической и других сферах.

Особо отмечена важность развития различных областей двусторонних отношений, значимость обсуждений международных и региональных вопросов с точки зрения взаимопонимания, а также необходимость продолжения сотрудничества в рамках международных организаций.

Эльнур Мамедов предоставил японской стороне подробную информацию о мирной повестке Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также об инвестиционных проектах.