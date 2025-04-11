В Баку состоялось очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Португалии.

Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а португальскую — гендиректор МИД Хелена Малката.

На встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, была отмечена важность взаимных официальных визитов и сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны обсудили расширение экономических связей, возможности сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и высоких технологий. Также состоялся широкий обмен мнениями о стратегических энергетических и транспортно-инфраструктурных проектах, реализуемых в регионе по инициативе Азербайджана.

Замминистра Ф.Рзаев рассказал о дипломатии Азербайджана в сфере борьбы с изменением климата и вкладе в глобальную климатическую повестку, о председательстве нашей страны на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), выдвинутых инициативах и достигнутых результатах в рамках сессии.

На встрече также была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, шагах, предпринимаемых нашей страной для обеспечения устойчивого мира, существующих препятствиях в мирном процессе, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.