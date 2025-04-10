Второй раунд консультаций делегаций России и США начался в 10:00 по местному времени (11:00 по Баку — ред.) в Стамбуле. Они проходят в здании генконсульства РФ, передает ТАСС.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Предыдущие российско-американские консультации прошли в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. Как отмечалось в сообщении МИД РФ по итогам встречи, «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе». В дипведомстве добавили, что было «условлено продолжать диалог по данному каналу».