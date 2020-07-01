Третий и последний

Ситуация, прямо как в известном анекдоте про человека, сообщившего собравшимся, что у него есть две новости — одна хорошая и одна плохая. Начну с хорошей. Ожидается, что до 22 июля – Дня национальной прессы Азербайджана станет ясен порядок распределения квартир в третьем доме журналистов, построенном в бакинском поселке Бибиэйбат. Об этом Oxu.Az 30 июня сообщил исполнительный секретарь Совета прессы полковник полиции в отставке Шамсаддин Алиев.

«Представитель Совета прессы Аваз Рустамов входит в группу KİVDF по распределению квартир среди журналистов. Полностью распределить их до 22 июля не удастся, времени осталось слишком мало. Но ясность в порядок распределения будет внесена. Я уверен, что на этот раз в данном вопросе будет обеспечена объективность», — сказал Ш.Алиев. К теме справедливости при распределении квартир мы еще вернемся, но возникает вполне логичный вопрос — насколько правильно, что исполнительным секретарем Совета прессы является полковник полиции в отставке?

По имеющимся у нас данным отечественная журналистика, переживавшая разные периоды, не была обогащена статьями уважаемого Шамсаддин муаллима. Он не знает, как писать статьи, но занимает высокий пост в СП. Его господин Алиев добыл на последнем съезде СП, позиционируя в качестве общественного деятеля. Имелась ввиду, смею полагать, деятельность Ш.Алиева в кружке дырявых парашютов, который официально носит громкое название ДПА, где долгие годы правит такое светило, как Сардар Джалалоглу.

Увы, рассуждая шире, перед нами живое доказательство отсутствия каких-либо перемен в СП. Да, в настоящее время исполнительным директором KİVDF является Ахмед Исмайлов. Но Афлатун Амашев, этот верный оруженосец справедливо снятого со всех высоких постов Али Гасанова, до сих пор возглавляет СП. Кроме того, куча лично преданных А.Гасанову персон, по прежнему протирают штаны в высоких кабинетах, оказывая влияние на ситуацию в отечественной прессе. И Ш.Алиев, повторюсь, обрел пост исполнительногосекретаря в СП также в период, когда отечественную прессу курировал солнцеликий Али муаллим. А вы говорите квартиры в третьем доме журналистов!

Кстати, судя по всему, он будет последним. Больше для представителей «четвертой власти» жилья строить не будут. По многим причинам. В том числе и потому, что слишком много грязи и скандалов было связано с распределением квартир в первых двух домах. Напомним, что бывшее руководство Фонда по поддержке СМИ обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении и растрате средств. Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана на основе материалов, поступивших из Счетной палаты, возбудило уголовное дело по правонарушениям, допущенным KİVDF.

Бывшие должностные лица фонда подозреваются в том, что не соблюдали требования закона о государственных закупках, использовали средства не по назначению, нарушали нормы и правила строительства, незаконно предоставляли помощь СМИ. В частности, незаконно были израсходованы средства в крупном размере, направленные на выполнение Сметы расходов фонда, финансирование программ, проектов и других мер, поддерживающих развитие и предусматривающих совершенствование работы СМИ, а также на аренду административного здания Фонда, ремонт и обеспечение топливом транспортных средств. Растрачены финансовые средства, выделенные для СМИ в качестве единовременной помощи. Присвоение осуществлено также путем искусственного увеличения объема работ в результате несоблюдения норм и правил строительства, превышения допускаемой цены объекта и незаконного использования средств без выполнения требуемых работ.

Уголовное дело возбуждено по статьям 179.4 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308-1.2 и 308-2.4 УК АР. Кроме того, проводятся расследования по жалобам, поступившим от журналистов в связи с грубым нарушением порядка и условий предоставления квартир в двух жилых зданиях, построенных для представителей СМИ за государственный счет. Все это, ясное дело, обесценило саму идею обеспечения жильем бездомных журналистов.

В итоге, даже в третьем журдоме на сей раз будут розданы не все квартиры. По словам Ш.Алиева, на днях Фонд государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана (KİVDF) сделал заявление о том, что около 150 квартир в третьем доме будут распределены между журналистами, а оставшаяся жилплощадь останется в активах фонда (в доме 255 квартир). В будущем этими квартирами будут награждаться журналисты, продемонстрировавшие высокий профессионализм. Кроме того, этим фондом с целью награждения может воспользоваться президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В целом, весьма здравый выход из ситуации. Но по-прежнему открытым остается вопрос — насколько правильно, что уровень профессионализма журналистов будут оценивать отставные полицейские или те, кто сам ничего путного в профессии не достиг?! Впрочем, в наших реалиях, это был риторический вопрос. И борьба, уже не за 255, а за 150 квартир в третьем журдоме будет, образно говоря, не на жизнь, а на смерть. В ход уже идет все — от мелких интриг внутри редакций до самопиара и попыток найти «нужного человека».