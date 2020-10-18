Трамп: с новым оружием США будут выстраивать мир с позиции силы

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия страны после создания новых вооружений стала самой мощной в мире, и Соединенные Штаты будут выстраивать мир с позиции силы.

«Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это», — сказал президент, выступая на митинге в штате Висконсин.

Ранее министр сухопутных сил страны Райан Маккарти сообщал, что США успешно испытали гиперзвуковые ракеты. Прототип во время учений поразил обозначенную цель с точностью до «шести дюймов». (Газета.Ру)