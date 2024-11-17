Ни одна страна не должна пытаться трансформировать другую, действуя с позиции силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Лиме в рамках саммита АТЭС с президентом США Джо Байденом, сообщил китайский МИД.

«В отношениях между двумя великими державами — Китаем и Соединенными Штатами — ни одна из сторон не может трансформировать другую в соответствии со своими собственными желаниями и не может подавлять другую сторону с так называемой «позиции силы», не говоря уже о том, чтобы лишить другую сторону ее законного права на развитие, чтобы сохранить свои лидирующие позиции», — приводит внешнеполитическое ведомство слова китайского лидера.

В сообщении говорится, что Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая по Тайваню, Южно-Китайскому морю, украинскому кризису и Корейскому полуострову.

Председатель КНР назвал Тайвань одной их «красных линий» и подчеркнул, что стремление к провозглашению независимости острова «несовместимо с миром и стабильностью в Тайваньском проливе».

«Если американская сторона хочет сохранить мир в Тайваньском проливе, то главное (…), подходить к тайваньскому вопросу осторожно и осмотрительно, четко выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай решительно отстаивает территориальный суверенитет, морские права и интересы в Южно-Китайском море.

«Соединенные Штаты не должны вмешиваться в двусторонние споры (…), а также не должны потворствовать провокационным порывам и поддерживать их», — заявил китайский руководитель.

Он отметил, что «позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были прямыми и откровенными» — Пекин оказывает помощь в достижении мирного решения и содействует переговорам, прилагает все усилия для урегулирования конфликта.