Вице-президент США Камала Харрис подчеркнула, что Вашингтон поддерживает Киев не ради благотворительности, а для сохранения выгодного для себя миропорядка. Харрис выступила с этим заявлением в начале встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях конференции в Швейцарии.

«Мы поддерживаем Украину не в качестве благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее в сфере наших стратегических интересов. Нашим интересам соответствует поддержание международных правил и норм, таких как суверенитет и территориальная целостность, и международной системы, которую мы помогли создать после Второй мировой войны. Она укрепляет безопасность и процветание Америки», — сказала Харрис. Трансляцию вели на YouTube-канале офиса президента Украины.

Харрис сообщила, что США выделят «более $1,5 млрд на удовлетворение гуманитарных нужд Украины». $824 млн из этой суммы предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры.

Вице-президент США подчеркнула, что подписанное на этой неделе соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом «демонстрирует долгосрочную приверженность [США] обороне Украины».