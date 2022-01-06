Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Иргалиева на пост главы Агентства по стратегическому планированию и реформам в стране. Об этом сообщается в указе, размещенном на сайте главы государства.

До этого Иргалиев находился на посту руководителя министерства национальной экономики.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана», — уточнялось в сообщении.

Предшественником Иргалиева был Управляющий Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов.

6 января Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили ситуацию в стране и приняли ряд мер.