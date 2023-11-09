Интервью # с депутатом Милли Меджлиса, азербайджанским политологом Расимом Мусабековым:

— Армения, в который раз, совершает своего рода демарш в отношении России. Пашинян в октябре не поехал на саммит СНГ. И вот вчера на встрече секретарей Совбеза стран СНГ Армению представлял не Армен Григорян, а посол этой страны. Вы не считаете такое отношение пренебрежительным, в первую очередь, в отношении России?

— Действительно, этот демарш, равно как и аналогичные другие действия и заявления членов правительства Пашиняна, выражают крайнюю степень разочарования армян неспособностью или нежеланием их российского союзника и патрона сохранить за Арменией хотя бы часть Карабаха.

Пренебрегать Кремлем Ереван не в состоянии, учитывая крайнюю степень экономической, энергетической и все еще военной зависимости от Москвы.

А пока Пашинян и члены его команды ограничиваются разговорами демонстрацией «кукиша в кармане».

— Означает ли это, что Армения в ближайшее время может разорвать союзнический договор с Россией, так как западный крен явен более чем?

— На разрыв союзнических отношений с Россией Пашинян в настоящее время не рискнет. Во всяком случае, он сам и члены его команды неоднократно публично заявляли, что выражаемое недовольство и разочарование не предполагает в настоящее время действия по денонсации союзнических соглашений, с последующим выводом российских военных баз и выход из ОДКБ и ЕАЭС.

— В то же время, как вы отметили выше, жизненно важные транспортно-энергетические инфраструктуры Армении в руках Москвы. Каким образом Ереван пытается усидеть на двух стульях, если полтора стула являются российскими?

— Стремление усидеть на нескольких стульях – это постоянный элемент армянской внешней политики, которая проводилась на протяжении всей истории. Правда, эта политика (так называемый «комплиментаризм»), по признанию многих армянских аналитиков и политиков, не принесла им успеха ни в годы первой независимости в 20-х годах прошлого века, ни сейчас.

До поры до времени Армения, будучи союзником России, обеспечивающей ее безопасность и экономическое выживание, умудрялась получать самую большую по отношению к численности населения финансовую помощь со стороны США и ЕС, а также постоянную дипломатическую поддержку в сохранении контроля над оккупированными азербайджанскими территориями.

Однако иллюзии, что Москва и коллективный Запад бросятся чуть ли ни воевать с Азербайджаном из-за противоречащих международному праву армянских территориальных притязаний, развеялись в ходе 44-дневной и последующих событий. Армения в итоге оказалась, как та старуха из пушкинской сказки, «у разбитого корыта».

— Какова вероятность того, что Армения полностью войдет в орбиту влияния западного сектора и решится заявить о выводе 102-й российской военной базы в Гюмри? И российских пограничников, которые стоят на страже границ с Ираном и Турцией?

— Это зависит от множества как внешних, так и внутриармянских факторов. Из внешних отмечу ход событий в России и Иране, которые входят в клинч с «коллективным Западом». При поражении России и неспособности этой державы обеспечивать безопасность Армении, а также «усмирении» режима аятолл в ИРИ, армяне могут поставить перед Москвой вопрос о выводе 102-й базы, а также развернутой в Эребуни авиационной и вертолетной групп, систем ПВО.

Не исключаю и того, что Москва окажется вынужденной вывезти на фронт значительную часть военной техники и личного состава, а оставшуюся часть Ереван попросту «прихватизирует». Неизвестно, как долго просуществует прозападное правительство Пашиняна. Однако очевидно, что увеличение дистанции между Москвой и Ереваном продолжится.

— Сегодня Запад всячески приманивает к себе Армению, восхваляя «демократические ценности», якобы, царящие в этой стране. Но мы видели пример Грузии, пример Украины, которая лишилась Крыма при молчаливом согласии того же Запада. Если Москва решит устроить заварушку в Ереване, Запад займет ту же позицию, мол, моя хата с краю?

— Одним восхвалением за приверженность демократии и реформам проблемы страны не решаются. Приведенные вами примеры Грузии, Украины, да и Молдовы тому наглядное подтверждение.

Пока Запад настойчиво рекомендует Армении урегулировать свои отношения с Азербайджаном и Турцией, так как без этого выйти из-под полного контроля Москвы армянам не удастся.

Одновременно рекомендуют правительству Пашиняна не делать чрезмерно резких действий в отношении России, так как Запад не может в критической ситуации вызволить от неминуемых репрессалий (прекращение поставок энергоресурсов, проблемы с коммуникациями, денежными переводами, ограничения доступа на рынок, на трудовую миграцию и пр.). Насколько адекватным окажется политика Пашиняна и его команды, покажет время.