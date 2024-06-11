По итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями Армении и США стороны приняли совместное заявление. Согласно документу, который публикует NEWS.am, стороны договорились о повышении уровня партнерства.

«В ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили видение углубления связей в наступающем году, которое будет сформулировано в Меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до комиссии Стратегического партнерства», — говорится в совместном заявлении.